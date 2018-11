Drie doden bij schietpartij in yogastudio Florida

Bij een schietpartij in een yogastudio in Tallahassee in de Amerikaanse staat Florida zijn zeker drie doden en vijf gewonden vallen. Dat meldt de lokale politie. Een man schoot eerst twee mensen dood en verwondde er vijf, alvorens de hand aan zichzelf te slaan.

De politie kent de identiteit van de schutter maar wil die nog niet bekendmaken, aldus politiechef Michael DeLeo van Tallahassee vrijdagavond. De dader zou ook een man met een pistool geslagen hebben toen die probeerde hem samen met andere aanwezigen te overmeesteren. Volgens DeLeo handelde de schutter alleen en is er geen verdere dreiging. Over het motief tast de politie nog in het duister.

De schietpartij vond plaats in yogastudio Hot Yoga Tallahassee, waar oefeningen onder hoge temperaturen worden uitgevoerd. De studio is gevestigd in een klein winkelcentrum in de stad. De politie was binnen drie minuten ter plaatse en trof de schutter dood aan, meldt de nieuwszender CNN. De gewonden werden overgebracht naar het ziekenhuis, waar twee van hen overleden. Vier gewonden zijn nog in kritieke toestand, aldus DeLeo.

Getuigen zeggen dat de schutter enkele malen in en uit het yogacentrum liep. Een van de gewonden rende bloedend een bar in, waar Melissa Hutchinson hem eerste hulp verleende. ,,Het was een schokkend moment om zoiets mee te maken", zei ze.