‘Drie doden bij raketaanval op olietanker in Syrische haven’

video Race tegen de klok: komende nacht geen zuurstof meer voor bemannings­le­den vermiste onderzeeër

23 april De Amerikaanse luchtmacht stuurt een aantal teams om Indonesië te assisteren bij de zoektocht naar een onderzeeër die met 53 matrozen aan boord vermist is geraakt. De Indonesische president Joko Widodo kondigde aan dat de autoriteiten alles in het werk stellen om de onderzeeër te vinden. Het gaat om een race tegen de klok. De marinechef verwacht dat de bemanningsleden komende nacht rond 03.00 uur zonder zuurstof komen te zitten. ,,We gaan onze inzet tot 03.00 uur vannacht intensiveren”, verzekert generaal-majoor Achmad Riad.