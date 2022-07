Drie doden bij aanval in winkelcentrum Kopenhagen: ‘Geen terreurdaad, schutter heeft psychisch verleden’

met videoDe 22-jarige man die zondag in een winkelcentrum in Kopenhagen op omstanders schoot, waarbij een man en twee minderjarigen om het leven kwamen, heeft volgens de Deense politie ‘een lange geschiedenis van psychische problemen’. Ze ziet dan ook geen aanwijzingen voor terroristische motieven van de gearresteerde Deen.

Dat verklaarde de Deense politie maandag op een persconferentie over het drama. Daarbij werden een 47-jarige Rus die in Denemarken woont en twee Deense tieners doodgeschoten. Het gaat om een 17-jarige jongen en een even oud meisje. Vier anderen raakten ernstig gewond: twee Deense vrouwen, een Zweedse tiener en een 50-jarige Zweed.

De schietpartij vond omstreeks 17.35 uur plaats in winkelcentrum Field’s. Dat is met 140 winkels en restaurants het grootste winkelcentrum van het land en ligt tussen het stadscentrum van Kopenhagen en de luchthaven. Volgens ooggetuigen begon de schutter ineens om zich heen te schieten. Hij maakte volgens hen een boze en zeer gewelddadige indruk. Bezoekers renden hard weg, sommigen verstopten zich in toiletten of vluchtten via de nooduitgang naar buiten.

Misleiden

Aanwezigen zeiden tegen Deense media dat de schutter had geprobeerd mensen te misleiden door te zeggen dat zijn wapen nep was, wellicht in de hoop dat ze dan niet zouden weglopen. De twintiger in jachtkleding zou met een geheven jachtgeweer door het winkelcentrum hebben gelopen, zonder te rennen, aldus diverse getuigen. Op sociale media zou hij zichzelf met wapens hebben getoond, zelfmoord hebben gesuggereerd en over de psychiatrische gezondheidszorg hebben geklaagd.

De vermeende schutter, een ‘etnische Deen’, werd om 17.48 uur gearresteerd ‘bij de afrit van de snelweg’, verklaarde de politie. Over zijn motief is nog niets bekend. De politie gaat ervan uit dat hij alleen handelde. Hij is voorlopig aangeklaagd voor doodslag. Bij zijn arrestatie was hij in het bezit van een vuurwapen, munitie en een mes.

Het was op het moment van de aanval erg druk in het winkelcentrum. Veel bezoekers wachtten er op het concert van de Britse singer-songwriter Harry Styles - bekend van popgroep One Direction - in de Royal Arena, iets verderop. Om 21.30 uur werd in het multifunctionele stadion bekendgemaakt dat het concert toch was gecanceld. Het publiek werd in delen naar buiten gebracht en door de politie naar de metrostations begeleid.

Styles liet op Twitter weten ‘diepbedroefd’ te zijn door de gebeurtenissen. ‘Ik ben dol op deze stad. De mensen zijn er zo warm en vol liefde. Het spijt me dat we niet bij elkaar konden zijn. Zorg goed voor elkaar’, schreef hij.

Steun

Burgemeester Sophie Hæstorp Andersen kwam na de schietpartij poolshoogte nemen bij het winkelcentrum en sprak van ‘gruwelijke berichten’.

De Deense premier Mette Frederiksen riep de bevolking op om steun te bieden aan elkaar. ,,We zijn allemaal bruut weggerukt uit de stralende zomer waaraan we net waren begonnen’’, zei ze. ,,Het is onbegrijpelijk. Hartverscheurend. Zinloos. Onze mooie en anders zo veilige hoofdstad is in een fractie van een seconde veranderd.’’

De Deense koninklijke familie liet zondagavond in een verklaring weten dat haar gedachten en medeleven uitgaan naar de slachtoffers van de schietpartij. Een feestelijk diner, ter viering van de Tour de France, werd door de familie geannuleerd vanwege de gebeurtenissen. De Ronde van Frankrijk begon afgelopen vrijdag met een tijdrit door Kopenhagen.

De koninklijk familie riep in haar verklaring, opgesteld namens koningin Margrethe en het kroonprinselijk paar Frederik en Mary, op tot ‘eenheid en zorg’ in het land. ‘We willen de politie, de hulpdiensten en de gezondheidsautoriteiten graag bedanken voor hun snelle en effectieve optreden in de afgelopen uren.’’

Tekst gaat verder onder deze tweet

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Huilende mensen

Internationale media als Reuters en AFP publiceerden talloze foto’s van zwaarbewapende politieagenten ter plaatse, en van mensen die huilend wegrenden van het winkelcentrum. Eén van hen verklaarde tegen de Deense krant Ekstra Bladet dat de schietpartij in de buurt van een restaurant plaatsvond. Dit bevestigen andere getuigen ook in gesprek met de krant Berlingske.

Het eerste schot zou volgens bezoekers zijn gelost om 17.32 uur. Daarop begon iedereen weg te rennen. Toen kwam het tweede schot en begon iedereen te schreeuwen. ,,Veel mensen verstopten zich in een personeelsruimte van een Kentucky Fried Chicken-restaurant (KFC)”, vertelt een medewerker, die 'zes of zeven' schoten hoorde. „Mensen vluchtten massaal onze winkel binnen en doken over de toonbank. We hebben ons verstopt in de kleedkamer voor het personeel en zijn later naar de bovenverdieping van het winkelcentrum gevlucht. Na ongeveer een uur kregen we te horen dat we veilig naar buiten konden. Het was doodeng.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Let op: onderstaande beelden kunnen als schokkend worden ervaren

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm © via REUTERS

Volledig scherm Mensen rennen in paniek weg. Rechts een foto van de dader die op Twitter circuleert en gepubliceerd is door de Deense krant Ekstra Bladet © EPA / ANP / RV

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © ANP / EPA

Volledig scherm © ANP / EPA

Volledig scherm © ANP / EPA

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AP

Bekijk hier al onze nieuwsvideo's: