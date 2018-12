Drie doden bij aanslag IS op ministerie Tripoli

Zwarte rookwolken waren te zien boven het complex, dat door veiligheidstroepen werd omringd. Volgens de krant The Libya Observer is dit de derde aanval op een staatsinstelling in Tripoli dit jaar. In mei werd de nationale kiescommissie getroffen door een zelfmoordaanslag. Vier maanden later vielen aan IS gelieerde gewapende mannen de Nationale Olie Coöperatie (NOC) aan.