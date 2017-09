Dreiging met economische en militaire sancties doet Noord-Korea niets

UPDATEDe nucleaire test die Noord-Korea afgelopen week uitvoerde, is reden voor de Europese Unie om zwaardere sancties tegen het regime in Pyongyang te bespreken. EU-ministers van Buitenlandse Zaken praten hier vandaag over in Estland. De Verenigde Staten gaat daarentegen onverminderd door met het uitoefenen van militaire dreiging. Noord- Korea lijkt echter nergens van onder de indruk.

,,Ik zal de ministers vandaag voorstellen de economische druk op Noord-Korea te verhogen'', zei EU-buitenlandchef Federica Mogherini voorafgaand aan het overleg tussen de EU-ministers. Zij sprak van een 'duidelijke bedreiging van de internationale vrede en veiligheid'.



Een besluit wordt nog niet verwacht, mede doordat de VN-Veiligheidsraad zich nog over nieuwe sancties moet buigen. Het pad van dialoog moet openblijven, aldus de Italiaanse.

Militaire escalatie voorkomen

De EU-landen scherpten de sancties in april ook al aan. Minister Bert Koenders zei eerder deze week te denken aan strafmaatregelen op het gebied van olie, textielproducten en maritieme industrie. Alles moet er volgens hem op gericht zijn militaire escalatie en miscalculaties te voorkomen.

Ook de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in en de Russische president Vladimir Poetin zijn in gesprek over de situatie op het Koreaanse schiereiland. Zij bevinden zich deze week allebei in Vladivostok voor een economisch forum. Rusland wil net zoals Nederland niet dat de militaire spanningen escaleren.

Groter geschut

Amerika gaat echter voor drastischer maatregelen. Het land breidde vandaag het Amerikaanse raketafweersysteem THAAD in Zuid-Korea verder uit. Ondanks protesten van honderden omwonenden vervoerden de Amerikanen volgens Zuid-Koreaanse media nog eens vier raketwerpers naar een basis in Seongju, ongeveer 300 kilometer ten zuiden van Seoul.

Duizenden agenten moesten worden ingezet om de weg vrij te maken voor het konvooi dat het materieel vervoerde. Zo'n 400 omwonenden probeerden de plaatsing van de apparatuur te verhinderen. Ze vrezen dat hun plaats een doelwit wordt bij een Noord-Koreaanse aanval.

Voltooiing

Door botsingen tussen betogers en agenten raakten tientallen mensen gewond. De boze omwonenden slaagden uiteindelijk niet in hun opzet. ,,De voorlopige plaatsing van het THAAD-systeem is vandaag voltooid'', meldden de autoriteiten volgens de krant The Korea Herald.

THAAD gebruikt projectielen om raketten te onderscheppen. In Seongju bevonden zich al twee raketwerpers; daar zijn er nu nog eens vier bijgekomen. Een THAAD-batterij zou minstens zes van dergelijke raketwerpers vereisen om goed te kunnen functioneren.

Reactie Pyongyang

Al deze dreigementen doen de Noord-Koreanen echter niks. Zij grepen de economische top in Rusland aan om de Verenigde Staten te waarschuwen. De gezant van Pyongyang wees er volgens persbureau TASS fijntjes op dat zijn land beschikt over ,,kernwapens, waterstofbommen en intercontinentale raketten''.

Minister Kim Yong-jae (Externe Economische Betrekkingen) zei in Vladivostok dat de VS en hun ,,satellietstaten'' een vijandige campagne voeren tegen zijn land. ,,We zullen met krachtige tegenmaatregelen reageren op barbaarse pogingen van de VS om druk uit te oefenen'', kondigde hij aan.