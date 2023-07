Drama op festival Tomorrowland: medewerker overlijdt plotseling op camping

Na 1800 kilometer stapt Nederland­se zeiler Merijn met wetsuit en al kantoor Britse milieumi­nis­ter binnen

De Nederlandse activist Merijn Tinga (51), bekend als de Plastic Soup Surfer, heeft na een monstertocht van 1800 kilometer over zee op een zeilplank in Westminster Britse politici gevraagd om statiegeld in het Verenigd Koninkrijk in te voeren.