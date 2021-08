Drama in tuin van winnaar 190 miljoen: zoon (13) op quad aangereden door dochter (15) in auto

De 13-jarige zoon van de Britse EuroMillions-winnaar Adrian Bayford is vorige week zwaargewond geraakt bij een tragisch ongeval. De jongen reed op een quad in de grote tuin van de grote villa van zijn vader toen hij door zijn 15-jarige zus in een auto werd aangereden. Beide rijtuigen waren blijkbaar een cadeau van hun vader, zo melden lokale media.

De 13-jarige Cameron raakte vorige week maandag zwaargewond en werd met een ambulancehelikopter naar een nabijgelegen ziekenhuis in Cambridge vervoerd. Daar zou hij op de intensive care voor zijn leven vechten, melden diezelfde media. Hij reed op een quad in de tuin rond de villa van zijn vader in de omgeving van Cambridge toen hij werd geraakt door de auto waar zijn zus Aimee in reed. De jongen zou van zijn quad en door een hekwerk zijn gevallen. Het 15-jarige meisje sloeg daarna alarm.

Vrienden van voormalig postbode Adrian (49) zeggen tegen Britse media dat hij zich het tragische incident sterk aanrekent. Hij zou de quad en auto aan zijn kinderen hebben gegeven. ,,Hij liet zijn zoon en dochter in die voertuigen rond het huis rijden. Terwijl zijn dochter te jong is om auto te mogen rijden op de publieke weg.’’ Adrian en zijn ex Gillian zouden sinds het ongeluk niet van het ziekenhuisbed van hun zoon zijn geweken.

Treurigheid

Het ongeval past in een rijtje van treurige gebeurtenissen sinds de miljoenenwinst van Adrian en zijn - toen nog - vrouw Gillian in augustus 2012. Toen won het Britse stel de grootste jackpot in hun thuisland. Met de winst van 190 miljoen euro was het destijds de grootste prijzenpot in Europa en groeiden de bomen tot in de hemel voor het Britse gezin.

Adrian en zijn vrouw Gillian lieten zich meteen na de overwinning van de jackpot massaal filmen. Ze realiseerden zich toen al dat het toch onmogelijk was om zomaar geld weg te geven zonder dat mensen hun geheim zouden doorvertellen. Hun fortuin zouden ze vooral verdelen onder een kleine maar hechte groep van familieleden en vrienden. Ze zouden ook grote bedragen storten aan liefdadigheidsinstellingen. Adrians kleine platenzaak in Suffolk in het oosten van Engeland zouden ze voortzetten.

Vijftien maanden later klapte het huwelijk tussen het rijke stel echter. Gillian verhuisde naar het Schotse Dundee en vond nieuwe liefde bij een Audi-verkoper. Hij bleef in hun chique villa van zeven miljoen in Haverhill wonen. Adrian leerde op zijn beurt in 2014 een nieuwe vrouw kennen. Met de toen 29-jarige paardenliefhebster Sam hield hij een dertigtal raspaarden ter waarde van zo'n 300.000 euro, die de vrouw begin 2017 echter met zich meenam toen ook hun liefde bekoeld was.

