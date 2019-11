Drama in België: opvarende Nederlands schip verdronken, kompaan (63) kritiek

Jaloerse ex komt vrij na bedreigen vriendin en vermoordt haar meteen: ‘Het werd rood voor mijn ogen’

10:53 Een vrouw uit het Belgische Henegouwen is vermoord door haar ex, die haar lichaam daarna in een kofferbak dumpte. Sébastien De L. (40) was amper twee weken vrij - hij had een maand vastgezeten, net omdat hij Aurélie (31) mishandeld had en met de dood had bedreigd. Vrijdag sloegen zijn stoppen door.