Doventolk Irma werd beroemd met hamstergebaar, dit zijn haar collega’s in het buitenland

België heeft een eigen Irma, onze ‘tolk des vaderlands’. Jaron Garitte (24) is samen met enkele collega’s een bekend gezicht bij de coronapersconferenties. Wereldwijd is er geen briefing meer zonder doventolk. Ze zijn te zien in een apart schermpje, of staan live naast de bewindspersoon die een - vaak sombere - boodschap brengt.