Dorpelingen vinden vermiste vrouw terug in buik grote Python

Ouders van door agent gedode Mawda (2): Hij had nooit mogen schieten

10:59 ,,Ik denk niet dat wij ooit nog rust zullen vinden. Onze enige hoop is dat we dicht bij Mawda kunnen leven." De ouders van de in mei in het Belgische Bergen doodgeschoten peuter (2) doen voor het eerst hun verhaal in een interview met De Morgen. Mawda werd toen door een politiekogel geraakt tijdens een wilde vlucht van mensensmokkelaars. ,,De politie had nooit mogen schieten."