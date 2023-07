Dorp bevrijd, Russische artillerie onder vuur: ‘Oekraïens tegenoffensief wint wel degelijk terrein’

Oekraïne heeft dit weekeinde opnieuw Russische doelen op de Krim bestookt. Eerder werd het dorp Staromajorske in het zuidoosten van het land bevrijd. Er zouden ook vorderingen zijn gemaakt bij Bachmoet in het oosten, terwijl drones zaterdagnacht een zakenwijk in Moskou raakten.

De nieuwe strategie van Oekraïne, waarbij nauwkeurig Russische artilleriestukken stuk voor stuk als doelwit worden gekozen en uitgeschakeld, lijkt vruchten af te werpen. Gemiddeld zouden nu ongeveer 25 Russische artilleriestukken per dag worden vernietigd, aldus een Estse expert. Voormalig Russisch president Dmitry Medvedev heeft gisteren nucleaire dreigementen uitgesproken, ‘mocht het lopende tegenoffensief van Kyiv succesvol zijn’.



Hoewel Medvedev vicevoorzitter is van de Veiligheidsraad van Rusland en de laatste maanden om de haverklap met atoombommen dreigde - en niet iedereen hem meer even serieus neemt - legt zijn laatste dreigement voor het eerst een link met mogelijke Oekraïense successen. En het doet vermoeden dat Moskou zich wel degelijk zorgen maakt over het tegenoffensief. Hanna Maljar, de Oekraïense viceminister van Defensie, liet via Telegram weten dat de eigen troepen ‘langzaam maar zeker’ oprukken in de richting van Melitopol en Berdjansk.

Bloggers

Opmerkelijk bij dat alles is een verandering in de toon van Russische militaire bloggers over het verloop van de strijd. Het Amerikaanse Institute for the Study of War signaleert dat de meest kritische militaire bloggers en de Russische staatsmedia nu plots vanaf dezelfde partituur zingen en gezamenlijk het Oekraïense tegenoffensief nadrukkelijk proberen af te schilderen als een mislukking. Hierbij worden de verliezen en uitdagingen van Rusland veel minder belicht dan voorheen.

De meeste bloggers zwijgen nu over het lot van generaal Ivan Popov, die onlangs ontslagen werd nadat ook hij kritiek uitte op het gebrek aan effectieve verdediging tegen het Oekraïense offensief. Door het inzetten van Amerikaanse geleide meervoudige raketlanceersystemen (GMLRS), clusterbommen en Storm Shadow (de Britse lucht-grondraketten), zouden de Russische verdedigingslinies het zwaar hebben, al ontkent de Russische president Vladimir Poetin Oekraïense vorderingen aan het front. ,,Nee, er zijn geen grote veranderingen”, zei hij zaterdagavond tegen journalisten in Sint-Petersburg. ,,Natuurlijk is de vijand overal gestopt en teruggedrongen.”

