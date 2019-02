Doorgaan met leven is jaar na schoolmoord Florida loodzwaar: 'Ik lach mijn pijn weg'

In een gesprek met tieners in Parkland kunnen zomaar tranen vloeien. Sydney Casey (17) moet even pauzeren vanwege natte ogen, als ze vertelt dat ze het toen niet kon geloven en dat het eigenlijk nog steeds niet helemaal doorgedrongen is dat haar leeftijdgenoten zomaar op een doodgewone schooldag werden vermoord in de klas. ,,Als die gedachte opkomt, probeer ik op iets anders te focussen, want het maakt me van streek.”



Als Ashley Paseltiner (17) vertelt hoe ze zich ruim twee uur in een kast verstopte voor de schutter, moet ze juist lachen. ,,Ik lach mijn pijn weg'', zegt ze. ,,Het wordt makkelijker om ermee om te gaan, maar soms komt het binnen alsof je door een vrachtwagen wordt geraakt en raak je toch weer overstuur.'' Vrienden, vertelt ze, krijgen wel eens paniekaanvallen op school.



Het is een jaar geleden dat zeventien leerlingen en docenten van de Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland door ex-leerling Nikolas Cruz werden vermoord op Valentijnsdag. ,,Een dag waar we allemaal tegenop zien'', zegt Ashley. Vriendin Avery Anger (15), die een jaar geleden met Ashley in de kast zat: ,,We willen het niet opnieuw beleven.'' Ze zijn blij dat ze niet naar school hoeven vandaag - de school en de stad staan in het teken van samenzijn en vrijwilligerswerk, met strandschoonmaakacties en een wake. Valentijnsdag zal nooit meer Valentijnsdag zijn, dus de dag van de liefde is in Parkland vorige week al gevierd.



Het is moeilijk je hier onder gemoedelijk wuivende palmbomen een bloedbad voor te stellen. Parkland is een slaperige, keurig aangeharkte voorstad van Miami met een golfbaan en zo'n 30.000 overwegend welvarende inwoners in gated communities, achter hekken en slagbomen. Dat zoiets onbestaanbaars kon gebeuren, maakte Parkland hechter, zeggen ze hier.