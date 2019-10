Boetina werd in juli vorig jaar gearresteerd en later in Washington veroordeeld. Ze had eerst alle beschuldigingen ontkend, maar bekende eind vorig jaar dat ze voor de Russische regering actief was in de wapenlobbyclub National Rifle Association (NRA) om invloed in de politiek te krijgen. Ze kreeg achttien maanden gevangenisstraf, maar haar voorarrest werd daarvan afgetrokken. Om die reden is ze is vrijgelaten.



Boetina zou in de VS hebben gestudeerd en ontpopte zich vervolgens ook als rechtse politieke activiste en pleitbezorger voor wapenrechten. Volgens de Amerikaanse federale politie FBI was de studie een camouflage voor haar activiteiten als buitenlands agent.



De Russische regering had eerder haar vrijlating geëist en sprak van verzonnen aantijgingen.