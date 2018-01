Opnieuw personeelsperikelen in de top van de FBI: adjunct-directeur Andrew McCabe stapt vervroegd op. President Trump wilde van hem af vanwege de politieke voorkeur van zijn vrouw.

McCabe was al van plan met pensioen te gaan in maart, maar geeft er toch al eerder de brui aan, melden Amerikaanse media. President Trump en sommige Republikeinen verdenken hem ervan bevoordeeld te zijn in onderzoeken naar emailgedrag van Hillary Clinton en eventuele banden tussen Rusland en Trumps campagneteam.

McCabes vrouw was namens de Democraten kandidaat voor een politieke functie in Virginia. Tijdens haar campagne ontving zij 675.000 dollar aan donaties van een groepen gelieerd aan de gouverneur die goed banden hebben met Clinton.

Ontslag

Volledig scherm Trump (l) en Comey (r) © EPA Vorige week kwam naar buiten dat Trump zijn minister van Justitie Jeff Sessions bij FBI-baas Christopher Wray heeft laten pleiten voor ontslag van McCabe. Ook zou Trump McCabe bij een eerste ontmoeting gevraagd hebben op wie hij heeft gestemd, volgens de Washington Post.



Justitie en de federale recherche horen onafhankelijk van de president te werken, maar Trump probeerde al eerder om de top van de FBI naar zijn pijpen te laten dansen. Vorig jaar ontsloeg hij al toenmalig directeur James Comey, omdat het onderzoek naar mogelijke banden tussen het Kremlin en zijn campagneteam hem dwarszat. Hij had Comey daarvoor om ‘loyaliteit’ gevraagd.



Volgens de woordvoerder van president Trump heeft het Witte Huis geen aandeel gehad in het besluit van McCabe eerder dan gepland terug te treden. ,,De president is geen deel geweest van dit besluitvormingsproces.''

Weigering

De druk was echter groot. FBI-baas Wray weigerde McCabe te ontslaan en dreigde zelf met ontslag als het Witte Huis zijn plaatsvervanger de laan uit zou sturen. Dat kon Trump niet gebruiken na het uiterst controversiële ontslag van Wray’s voorganger James Comey, dus mocht de tweede man toch blijven. Trump viel hem eind vorig jaar al aan in een tweet, waarin hij McCabes wens om aan te blijven tot zijn pensioen in maart bespotte. Hij zou bezig zijn met een ‘race tegen de klok’.

In Juli vorig jaar schreef Trump: ,,Het probleem is dat het waarnemend hoofd van de FBI en de persoon die de leiding heeft over het Hillary-onderzoek, Andrew McCabe, $700.000 van Hillary kreeg voor zijn vrouw!”

Stemgedrag

Op Trumps vragen over zijn stem in de presidentsverkiezingen zou McCabe hebben geantwoord dat hij niet stemde. Hij vond de vraag ‘verontrustend’, volgens een bron van de Washington Post. Die krant meldt ook dat het gesprek de aandacht zou hebben van speciaal aanklager Robert Mueller, die onder meer onderzoekt of Trump de rechtsgang heeft belemmerd in het Ruslandonderzoek.