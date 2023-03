Door overstroming bedreigd Vanuatu wil duidelijkheid van Internationaal Gerechtshof in Den Haag

Met videoHet is hoopgevend dat landen internationale klimaatakkoorden ondertekenen, maar hoe zit het met de uitvoering? De door de stijgende zeespiegel bedreigde eilandstaat Vanuatu, in de Stille Oceaan, hoopt vandaag een belangrijke stap te zetten over verantwoordelijkheden bij de Verenigde Naties (VN).

Meer dan 120 landen zouden Vanuatu willen steunen in het bijzondere verzoek om het Internationaal Gerechtshof (ICJ), ‘s werelds hoogste gerechtshof, een advies te laten uitbrengen over de wettelijke verplichting van staten voor klimaatactie en de gevolgen van het veroorzaken van schade elders. Het hof, dat in het Vredespaleis in Den Haag zetelt, moet wat de initiatiefnemers betreft uitspreken welke wettelijke verplichtingen landen hebben om ‘het klimaatsysteem en andere onderdelen van het milieu te beschermen tegen de uitstoot van broeikasgassen door de mens’. Voor Vanuatu letterlijk een zaak van pompen of verzuipen.

Quote Het verhaal van Vanuatu veel mensen bewust gemaakt van wat voor impact klimaatver­an­de­ring nu al heeft Maria Veder, Juridisch expert bij Greenpeace

Historische daad

Maria Veder, juridisch expert bij Greenpeace, spreekt van een zeer goed initiatief dat is voortgekomen uit een beweging van jongeren van de Pacific Islands, de bedreigde eilanden in de Stille Oceaan. Rechtenstudenten aan de campus van de University of the South Pacific in Vanuatu legden het idee voor aan hun ministerie van Buitenlandse Zaken, dat weer steun kreeg van andere eilandstaten.

Zo werd een bijzondere internationale coalitie opgebouwd voor een historisch verzoek aan de VN. ,,Het gebeurt niet vaak dat een petitie zoals de jongeren die zijn begonnen zo ver komt. Ik denk dat het verhaal van Vanuatu nog eens heel veel mensen bewust heeft gemaakt van wat voor impact klimaatverandering nu al heeft. In West-Europa kunnen we misschien zeggen dat anderhalve graad opwarming gevaarlijk is voor het klimaat, maar daar, voor deze eilanden, is dat gevaar al lang echt een bedreiging.”

‘Geen tijd meer’

,,Vanuatu heeft geen tijd meer”, zei premier Ishmael Alatoi Kalsakau Maaukoro van Vanuatu voorafgaand aan de stemming. ,,We doen alles wat we kunnen, maar verliezen deze strijd waarvoor we niet verantwoordelijk zijn. Er moet enige verantwoordelijkheid zijn voor de aanzienlijke schade die kwetsbare mensen over de hele wereld nu ondervinden.” Daarbij loopt Vanuatu op eieren: geen enkel land of groep landen wordt expliciet beschuldigd verantwoordelijk te zijn voor de ellende in de Stille Oceaan.

Al 120 landen steunen dus de motie bij de VN, waaronder Nederland en alle landen van de EU. Vraag is of ook de echt grote spelers als China, de Verenigde Staten en Saoedi-Arabië meegaan. De eerste twee zouden de motie niet willen blokkeren.

Toekomstige generaties

Volgens Veder is de vraag duidelijk. ,,De hoogste rechter moet zeggen wat de verantwoordelijkheden zijn van staten in het licht van klimaatverandering en Vanuatu benadert het heel specifiek vanuit de positie van de meest kwetsbare staten. Daarbij vragen ze ook dat gekeken naar de belangen van toekomstige generaties.”

Vanuatu bedrukt dat het al heel veel teaminspanning had gekost om dit punt te bereiken, met actieve betrokkenheid tijdens overleg bij de VN, diplomatieke gezanten over de hele wereld en de belangenbehartiging van het maatschappelijk middenveld en jeugdgroepen. De vraag is nu hoe lang het kan duren eer het ICJ uitspraken gaat doen en landen daadwerkelijk kunnen worden aangesproken op niet nagekomen klimaatbeloften. Veder vermoedt dat dat nog wel enige jaren gaat duren.

