Door Nederland gezochte terreurverdachte opgepakt in Griekenland

De Syriër kwam in oktober 2018 vanuit Turkije aan op het Griekse eiland Samos, vanwaar hij later werd overgebracht naar een opvangcentrum bij Thessaloniki. Daar is hij woensdag gearresteerd op grond van het Nederlandse internationale opsporingsbevel. Hij zou worden gezocht door het Openbaar Ministerie in Rotterdam.

Er lopen in Nederland verschillende onderzoeken naar Syrische asielzoekers die worden verdacht van terroristische misdrijven tijdens de Syrische burgeroorlog. Maar die Syriërs werden allemaal aangehouden op het moment dat ze al in Nederland waren. Hoe de Syriër in Griekenland in Nederland in beeld is gekomen en waarom Nederland hem graag hier wil berechten is nog onduidelijk.