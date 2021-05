Door hoofd geschoten Black Lives Matter-activiste (27) vecht voor leven, vijf arrestaties

In het Verenigd Koninkrijk zijn vijf verdachten opgepakt voor het neerschieten van Sasha Johnson , een prominent lid van de Black Lives Matter-beweging. Het gaat om twee mannen en drie tieners, bevestigt de Britse politie in een verklaring . De 27-jarige Sasha Johnson verblijft op de intensive care en is met succes geopereerd. Haar toestand blijft kritiek.

In een verklaring van de politieke partij waar ze lid van is, Taking The Initiative (TTIP), staat dat Johnson op een feestje door het hoofd is geschoten ‘na talloze doodsbedreigingen’. ,,Er waren daar ongeveer dertig mensen. Ze waren allemaal in paniek, maar alleen Sasha werd neergeschoten”, verklaarde haar moeder tegen Britse media.

De politie stelde niet op de hoogte te zijn van de bedreigingen, waarop de politieke partij in een tweede verklaring stevig uithaalde. ,,We walgen van de manier waarop dit verhaal wordt afgeschilderd als een ‘zwart-op-zwartmisdaad’ of een ‘bendemisdaad’ en dat er niet wordt erkend dat het hier om een haatmisdrijf gaat.”

Persoonsverwisseling?

Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen dat het om een doelgerichte aanval gaat. ,,We zijn ons bewust van de betrokkenheid van Sasha bij de Black Lives Matter-beweging in het Verenigd Koninkrijk en ik begrijp de bezorgdheid die in sommige gemeenschappen nu zal ontstaan. Maar ik wil benadrukken dat er op dit moment niets is wat erop duidt dat Sasha het slachtoffer was van een gerichte aanval”, liet commandant Alison Heydari gisteren in een verklaring weten.

Dat Johnson mogelijk slachtoffer is geworden van een persoonsverwisseling, zoals een zelfverklaarde vriend bij BBC vermoedde, schiet bij Taking The Initiative al helemaal in het verkeerde keelgat. ,,Hij heeft een feitelijk onjuiste weergave van het incident gerapporteerd”, stelt de politieke partij. ,,We zouden graag willen verduidelijken dat deze persoon geen vriend van Sasha is, hoewel hij beweert dat te zijn. Hij had helemaal niet de bevoegdheid om hierover een verklaring te geven.”

Megafoon gestolen

Het onderzoek naar de moordpoging is momenteel in volle gang. ‘Deze arrestaties laten zien dat er vooruitgang wordt geboekt’, meldt hoofdinspecteur Richard Leonard. In zijn verklaring blijft de politie benadrukken dat voorlopig niets erop wijst dat Johnson het slachtoffer is geweest van een doelgerichte aanval. ‘Op dit moment is de politie ook niet op de hoogte van meldingen van bedreigingen die vóór het incident tegen haar zijn gedaan’, valt te lezen.

Volgens Taking The Initiative is die verklaring aantoonbaar onjuist. Zo zou vlak voor de moordpoging de auto van Sasha zijn vernield. Hierbij is ook haar megafoon gestolen, die ze regelmatig gebruikt tijdens het protesteren. Daarvoor is aangifte gedaan, bevestigt de partij. Ook na de moordpoging zijn collega-activisten van Johnson overspoeld met haatreacties. ‘Hierin juichen tegenstanders de aanval toe, hopen ze dat ze komt te overlijden, noemen ze haar een racist en wensen ze de schutter de volgende keer meer geluk’, schrijft de partij, aangevuld met screenshots van de bedreigingen en verwensingen.

Woedend

Charles Gordon, een van de oprichters van Taking the Initiative Party, zegt zich grote zorgen te maken over de aanval op Johnson. ,,Wij geloven dat de verklaring van de politie dat Sasha niet het beoogde slachtoffer was, een poging is om de honderdduizenden mensen over de hele wereld die door deze aanval woedend zijn tot bedaren te brengen.”

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: