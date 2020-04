Door coronamaatregelen op Mauritius gestrande Belg overleden op hotelkamer

De politie van Mahébourg, een stadje aan de zuidoostkust van het eiland Mauritius, kreeg zaterdag omstreeks 12.30 een melding binnen en haastte zich naar een hotel in Beau-Vallon. De eigenaar van het pension leidde de agenten naar de kamer waar de Belg dood op bed lag.



Plaatselijke media zeggen dat het gaat om een man die, verhinderd door de vliegrestricties wegens de uitbraak van het coronavirus, niet naar huis kon terugkeren. Er was geen sprake van letsel, maar er werd toch autopsie op het lichaam van de Belg gedaan.



Uit de lijkschouwing bleek dat de man kwam te overlijden aan de gevolgen van een hartinfarct. ‘s Mans stoffelijke overschot werd, in afwachting van repatriëring naar België, overgebracht naar een mortuarium. Over de identiteit of de leeftijd van het slachtoffer is niets bekend.