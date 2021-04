Doodzieke Navalny van gevangenis naar ziekenhuis verplaatst

De doodzieke Russische oppositieleider Aleksej Navalny wordt verplaatst naar een ziekenhuis voor veroordeelden. Dat maakten de Russische gevangenisautoriteiten vandaag bekend. De 44-jarige Navalny is al bijna drie weken in hongerstaking, en staat volgens zijn artsen op de rand van de dood .

Navalny wordt verplaatst naar een ziekenhuis in Vladimir, 180 kilometer ten oosten van Moskou, zo staat in een statement van de autoriteiten. Volgens het bericht is de toestand van Navalny toereikend; ook zou hij ingestemd hebben met het nemen van vitaminesupplementen.

Op de rand van de dood

De artsen van Navalny zeiden dit weekend nog dat zijn gezondheid na ruim twee weken hongerstaking zo verslechterd is, dat de kans op acuut nierfalen of een hartstilstand groot is. Volgens Yaroslav Ashikhmin laten de onderzoeksresultaten die hij van Navalny’s familie ontving een verontrustend beeld van het kalium- en creatininegehalte in het bloed van de oppositieleider zien. ,,Onze patiënt kan elk moment overlijden’’, schrijft Ashikhmin in een Facebook-bericht.

Navalny ging in hongerstaking omdat zijn dokters hem niet mochten bezoeken toen hij ernstige rugpijn kreeg. Ook verloor hij het gevoel in zijn benen.

Protesten

Aanhangers van Navalny riepen zondag op tot massale protesten in het hart van Moskou. Die protesten zijn gepland voor woensdag, de dag dat president Vladimir Poetin zijn jaarlijkse regeringsverklaring geeft. ,,Het gaat om zijn leven... we weten niet hoe lang hij het nog volhoudt... maar het is duidelijk dat we geen tijd hebben’’, zei Leonid Volkov, een topstrateeg van Navalny.

Ruslands ministerie van Binnenlandse Zaken riep de bevolking vandaag op niet deel te nemen aan het protest. ,,Elke vorm van agressieve actie van deelnemers in niet-geautoriseerde ontmoetingen wordt gezien als een bedreiging voor de publieke veiligheid en onmiddellijk onderdrukt’’, liet het ministerie weten.

EU

De hoge vertegenwoordiger voor buitenlands beleid van de EU, Josep Borell, zei vandaag dat Rusland Navalny toegang moet geven tot goede gezondheidszorg. ,,Wij maken de Russische autoriteiten verantwoordelijk voor de gezondheidssituatie van Navalny’’, zei Borell in een videoboodschap.

