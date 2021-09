Doodstraf voor zes islamitische terroristen om moorden op homorechtenactivisten

De moorden waren onderdeel van een reeks aanslagen op atheïstische bloggers, academici en andere minderheden en zorgen voor veel onrust in het Zuid-Aziatische land met 170 miljoen inwoners. Veel mensen uit minderheidsgroeperingen vluchtten het land uit. De aanslagen werden gepleegd door groepen als IS en een tak van al-Qaeda.

Van de acht verdachten in de zaak zijn er nu zes schuldig bevonden en ter dood veroordeeld, laat de publieke aanklager weten aan CNN. Een speciaal antiterrorisme-tribunaal veroordeelde de zes ook voor hun lidmaatschap van de aan al-Qaeda gelieerde organisatie, die verantwoordelijk zou zijn voor de moord op nog zeker twaalf andere activisten en bloggers. De advocaat van de daders heeft aangekondigd in hoger beroep te gaan.



Mannans tijdschrift, Roopbaan, mocht officieel niet uitgebracht worden in het overwegend islamitische Bangladesh, waar relaties met iemand van hetzelfde geslacht strafbaar zijn. ,,We zijn blij met de uitspraak. Na een lange tijd krijgen we gerechtigheid”, reageert Shahanur Islam, een homorechtenactivist. ,,Maar ik ben tegen de doodstraf, dus ik had liever een levenslange straf gezien.”