Doodstraf voor Japanse ‘zwarte weduwe’ (74) die zieke minnaars vergiftigde: ‘Een wrede misdaad’

'Belarussi­sche dissident en vriendin verlaten cel voor huisarrest’

25 juni De Belarussische dissident Roman Protasevitsj en zijn Russische vriendin Sofia Sapega zijn onder huisarrest geplaatst, zeggen familieleden tegen de BBC. Het stel werd vorige maand in de gevangenis vastgezet, nadat het vliegtuig waarin ze zaten onverwachts een tussenlanding had gemaakt in Belarus.