Doodstraf voor ‘Hollywood Ripper’ na afslachten van twee vrouwen

Een van de slachtoffers was de 22-jarige Ashley Ellerin, die in 2001 dood is aangetroffen in haar huis in Hollywood. Ze was met 47 messteken om het leven gebracht. Ellerin had op het punt gestaan om af te spreken met acteur Ashton Kutcher, die zelf ook getuigde tijdens het proces tegen Gargiulo.



Het tweede slachtoffer was de 32-jarige Maria Bruno, die in 2005 in haar slaap was aangevallen. Aanklagers verklaarden dat ze ‘letterlijk is afgeslacht’ door de moordenaar. Die zou het voorzien hebben gehad op vrouwen die bij hem in de buurt woonden. Hij zou vervolgens het perfecte moment hebben afgewacht om ze ‘s nachts te overvallen.