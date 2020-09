Doodstraf voor Chinese kleuterjuf die 25 kinderen van collega vergiftigde

Een kleuterjuf in China is gisteren ter dood veroordeeld wegens het vergiftigen van 25 kinderen van wie er ééntje overleed. De rechtbank in Jiaozuo omschreef de vrouw, die eerder ook al haar echtgenoot vergiftigde, als “verachtelijk en gemeen”.

De doodstraf wordt in China voltrokken door middel van een dodelijke injectie of door een vuurpeloton.

Volgens de rechtbank in Jiaozuo, gelegen in de provincie Henan, mengde mevrouw Wang op 27 maart vorig jaar natriumnitriet door de ontbijtpap van kleuters van een collega. Dit uit wraak na een ruzie over het kleuterbeheer. Na het eten van de pap begonnen 23 kinderen over te geven. Enkele verloren het bewustzijn. Een jongen werd ernstig ziek en overleed in januari van dit jaar na dat artsen tien maanden tevergeefs voor zijn leven hadden gevochten in een ziekenhuis.

Natriumnitriet wordt onder meer gebruikt voor het langer bewaren van vlees, maar kan giftig zijn als het in grote hoeveelheden wordt ingenomen. De kleuterjuf wist volgens de rechtbank dat natriumnitriet schadelijk was, maar ging door “zonder rekening te houden met de gevolgen”. De rechtbankvoorzitter merkte tijdens het voorlezen van de uitspraak op dat mevrouw Wang “verachtelijk en gemeen” was, dat de gevolgen van haar misdaden buitengewoon ernstig waren en dat ze het verdiende om “zwaar gestraft te worden”.

Temeer omdat het niet de eerste keer was dat ze mensen had vergiftigd. De vrouw kocht in februari 2017 al nitriet waarmee ze een beker van haar man bewerkte die zo werd vergiftigd maar wonderwel slechts lichte verwondingen opliep, aldus de BBC.

Mevrouw Wang is niet de eerste kleuterleidster die wordt veroordeeld. In november 2017 kreeg een collega in Peking 18 maanden cel voor het ‘temmen’ van vier kinderen in haar klas door naalden in hun lichamen te steken, meldde de Chinese tabloid Global Times.