Doodgeslagen brandweerman Duitsland liep zelf op jongeren af en werd daarna omsingeld

Dat hebben politie en justitie in de Zuid-Duitse stad vandaag meegedeeld tijdens een gezamenlijke persconferentie over de ophefmakende zaak. Volgens hen passeerde het latere slachtoffer met zijn echtgenote en een bevriend stel in zijn vrije tijd de jongeren, draaide hij zich om een of andere reden om, liep hij op het groepje af en was hij even later omsingeld.



,,De man hield zich met een van de jongeren bezig, kreeg plotseling van opzij een klap tegen het hoofd en viel zwaargewond op de grond’’, zei recherchebaas Gerhard Zintl. Waarom het slachtoffer naar de groep liep en waarover hij met een van hen sprak, werd niet meegedeeld. Maar volgens Zintl gedroeg hij zich conform de regels.



De klap zou zijn uitgedeeld door een 17-jarige hoofdverdachte. Hij werd gisteren gearresteerd op basis van bewakingsbeelden. De tiener is geboren en getogen in Augsburg en heeft volgens de recherchebaas zowel de Duitse als de Libanese en Turkse nationaliteit. Een even oude medeverdachte die vlak daarna werd opgepakt, komt eveneens uit Augsburg maar heeft de Italiaanse nationaliteit. De overige vijf verdachten, allemaal van Turkse komaf, werden in de loop van gistermiddag en -avond opgepakt.

Kritiek

Volgens officier van justitie Rolf Werlitz zijn meerdere verdachten bekend bij de politie. Bronnen dichtbij het onderzoek verklaarden gisteren al tegenover Duitse media dat de hoofd- en medeverdachte eerder in aanraking kwamen met de sterke arm der wet. De 17-jarige hoofdverdachte wordt verdacht van doodslag en het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel, de andere verdachten van medeplichtigheid aan doodslag en het in groepsverband toebrengen van lichamelijk letsel.

Politie en justitie in Augsburg kregen tijdens het weekend het verwijt dat ze bewust zwegen over de achtergrond van de verdachten. Politiechef Michael Schwald sprak dat vandaag uitdrukkelijk tegen. ,,Ik verzeker u dat wij niks te verbergen hebben of verdoezelen.’’ Hij vroeg om begrip voor het feit dat niet alle informatie meteen kon worden gedeeld met de buitenwereld. ,,Alles is ondergeschikt aan het onderzoek’’, aldus Schwald.

Volledig scherm Collega’s en geschokte Augsburgers plaatsten ter nagedachtenis aan de overleden stadgenoot kaarsjes, bloemen en berichten op de plaats delict. © EPA

Kerstmarkt

Het slachtoffer had met zijn echtgenote en een bevriend stel de jaarlijkse Christkindlesmarkt (een kerstmarkt) bezocht in de binnenstad van Augsburg. Onderweg naar huis kwamen ze de groep jongeren tegen. De 49-jarige man raakte levensgevaarlijk gewond en overleed 50 minuten later in de ambulance onderweg naar het ziekenhuis.

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer (CSU) reageerde geschokt op de Beierse televisie. ,,Wat me zeer beroerd heeft, is dat een vredelievende burger in Augsburg is doodgeslagen.’’ Zijn partijgenoot Markus Schröder, premier van de deelstaat, liet ook weten geschokt te zijn door ‘deze verschrikkelijke geweldsdaad’. Burgemeester Kurt Gribl (CSU) van Augsburg schreef op Facebook: ‘Mijn hart heeft het zwaar van verdriet.’

Herdenking

Zo’n 150 collega’s van het slachtoffer, dat werkzaam was bij de brandweer, kwamen gistermiddag samen op het plein waar het drama plaatsvond. Samen herdachten ze hem in een grote kring met de armen om elkaars middel of over elkaars schouders.



De brandweerlieden legden een bloemenkrans op de plaats delict en plaatsten een windlicht met de boodschap: ‘Onze gedachten zijn bij jou. Je vrienden van de beroepsbrandweer Augsburg.’ Een trompettist speelde een muzikaal eerbetoon.