Doodgeschoten vrouw Capitool was Trump-fan uit San Diego: ‘Haar man kwam erachter op tv’

De vrouw die in het Capitool is neergeschoten toen Trump-aanhangers het gebouw binnendrongen is aan haar verwondingen overleden. Een lokale nieuwszender uit San Diego maakte enkele uren later haar identiteit bekend: Ashli Babitt was vanuit San Diego naar Washington DC afgereisd om president Donald Trump te steunen.

Babbit zat 14 jaar bij de Amerikaanse luchtmacht. Haar man bevestigde haar identiteit. Hij was niet met haar naar Washington gekomen. Babbit was een groot fan van Trump, aldus haar echtgenoot. ,,Ik ben gevoelloos. Ik ben er kapot van. Niemand uit Washington heeft mijn zoon op de hoogte gebracht en we kwamen erachter op televisie”, verklaarde de schoonmoeder van de vrouw tegenover Amerikaanse media. ,,Ik weet echt niet waarom ze besloot dit te doen.“

Alles is ‘behoorlijk surrealistisch’, voegt de oom van het slachtoffer eraan toe. ,,Het is moeilijk, want we zijn niet officieel op de hoogte gebracht.” Eerder op de avond bevestigde de politie dat iemand in het parlementsgebouw is neergeschoten. Details zijn echter niet bekendgemaakt. Het is onduidelijk wie haar heeft neergeschoten.

Twitter

Eerder op de dag plaatste Babitt een aantal tweets over haar betrokkenheid bij de bestorming van het Capitool. ‘Niets houdt ons tegen. Ze kunnen proberen en proberen en proberen, maar de storm is hier en hij daalt minder dan 24 uur neer op DC’, twitterde de Trump-aanhanger onder meer. Later retweette ze een bericht waarin Trump-aanhangers opriepen tot het aftreden van vicepresident Mike Pence.

Nek of borst

Volgens diverse Amerikaanse media zou de vrouw in het Capitool in haar nek of borst zijn geschoten. Op een video was te zien dat een bloedende vrouw door medisch personeel werd behandeld. Ze werd met een brancard uit het gebouw gehaald en werd naar een lokaal ziekenhuis vervoerd. Daar overleed ze.

Vijf andere mensen zouden met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis zijn gebracht. Onder hen zou een agent zijn. Zeker 13 mensen zijn naar aanleiding van de bestorming van het Capitool gearresteerd. Sinds 6 uur 's avonds (lokale tijd) geldt een avondklok.

Volledig scherm Oproerpolitie bij het Capitool. © AFP