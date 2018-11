Doodgeschoten politieman Californië zou volgend jaar met pensioen gaan

Video Twaalf doden bij schietpar­tij in bar Californië

15:40 Bij een schietpartij in een drukbezochte bar in het Amerikaanse Thousand Oaks zijn woensdagavond (lokale tijd) minstens twaalf mensen om het leven gekomen, onder wie een agent. De dader gebruikte rookbommen en een handwapen en richtte een bloedbad aan, berichten Amerikaanse media. De schutter zelf is ook overleden. Hij is de dertiende dode.