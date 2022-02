Doodgeschoten Nederlander (55) in Ecuador: tweede verdachte vast, gebruikte valse identiteit

LIVE | ‘Rusland en Oekraïne onderhande­len over tijd en plek om te praten’, VS stellen sancties in tegen Poetin

Een woordvoerder van de Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft gezegd dat Oekraïne en Rusland aan het onderhandelen zijn over tijd en plaats om te praten over een staakt-het-vuren dan wel vrede. ,,Hoe eerder de onderhandelingen beginnen, hoe groter de kans is om het normale leven te herstellen.’’ Amerika heeft vanavond (Nederlandse tijd) bekend gemaakt sancties in te stellen tegen de Russische president Vladimir Poetin en minister Sergej Lavrov, net als de EU en het VK eerder vandaag ook deden. Volg alle ontwikkelingen rondom de oorlog in Oekraïne in dit liveblog. Lees hier het vorige blog terug.

22:47