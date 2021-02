Doodgeschoten Mya eerste slachtoffer Myanmar: ‘Ze wilde gaan en ik kon haar niet tegenhouden’

Terwijl Texas zonder stroom en verwarming zit, vliegt senator Ted Cruz naar Cancún

18 februari Terwijl zijn staat Texas middenin een enorme stroomcrisis zit, is senator Ted Cruz naar Mexico gevlogen voor een in zijn ogen broodnodige gezinsvakantie. Nadat er ophef ontstond over de reis meldde Cruz in een schriftelijke verklaring dat hij ‘een goede vader voor zijn dochters’ wil zijn. Ondertussen moet een groot aantal Texanen het al dagen zonder verwarming en schoon drinkwater doen.