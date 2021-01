Dood zwarte man door politiekogels zorgt voor nieuwe onrust in Minneapolis

Het incident gebeurde woensdagavond iets na 18.00 uur bij een benzinestation. De politie wilde Dolal Idd staande houden vanwege een wapenonderzoek. Volgens de politie gaf hij daar geen gehoor aan en opende vanuit de auto het vuur, wat Idd het leven kostte.

Om de publieke woede in te dammen, gaf de politie een dag later beelden van de bodycam van een van de agenten vrij. ,,Ik wil dat de gemeenschap de beelden zelf kan zien’', zei politiechef Medaria Arradondo.

Volledig scherm Na het schietincident was het onrustig bij het benzinestation waar Dolal Idd om het leven kwam. © AFP

27 seconden

Op de beelden, die 27 seconden duren, is te zien dat Idd probeert weg te rijden als de politie hem staande wil houden. Agenten houden hem onder schot. Opeens is te zien dat zijn zijraam verbrijzelt. Agenten vuren daarop meerdere kogels af. Idd overlijdt. Een vrouw die ook in de auto zit, blijft ongedeerd, net als de agenten.

De beelden zijn onscherp. Idd is niet duidelijk zichtbaar. Ook is niet te zien of hij zelf heeft geschoten. Volgens de politie is in de auto een wapen gevonden en blijkt uit de beelden dat Idd als eerste schoot.

Volledig scherm Vader Bayle Gelle (links) wordt getroost tijdens een demonstratie zondag. © AFP

Volgens Arradondo zijn agenten ‘getraind om te reageren’. Op de vraag van journalisten of duidelijk was dat Idd als eerste schoot, zei de politiechef: ,,Toen ik de video bekeek, en zeker de vertraagde versie, bleek dat de persoon in het voertuig als eerste zijn wapen op de agenten afvuurt.’'

‘Beestachtig’

De nabestaanden van Idd en critici betwijfelen dat. Ze zeggen dat de bodycambeelden bewerkt zijn en geen volledig en eerlijk beeld geven van wat er gebeurd is. In de krant Star Tribune noemt vader Bayle Gelle het optreden van de politie ‘beestachtig’.

Volledig scherm Medaria Arradondo. © AP

Idd was eerder veroordeeld voor diefstal, een drugsdelict en kleine verkeersovertredingen. In 2019 werd hij veroordeeld voor bezit van een gestolen wapen. Daarmee zou hij in de kelder van zijn ouderlijk huis hebben geschoten.

Idd is het eerste dodelijke slachtoffer van politiegeweld sinds George Floyd. Die kwam anderhalve kilometer verder op 25 mei vorig jaar om het leven bij zijn arrestatie. Een blanke agent hield Floyd minutenlang met zijn knie op de nek klem tegen het wegdek, waarna de zwarte Amerikaan overleed.

Black Lives Matter

De dood van Floyd ontketende in meerdere steden massademonstraties en rellen. De Black Lives Matter-beweging werd een wereldwijd protest tegen racisme en discriminatie.

Gisteren gingen opnieuw duizenden mensen de straat op om te protesteren tegen het politiegeweld in Minneapolis, nu voor Dolal Idd. Ze liepen naar het benzinestation waar hij werd doodgeschoten. ,,Er is veel pijn in de zwarte gemeenschap’’, zei vader Bayle Gelle tegen de menigte. ,,Ze vermoorden elke dag onze kinderen, zonder reden. Dat is onaanvaardbaar. Ik heb jullie hulp nodig tot we op een dag gerechtigheid krijgen.’’

Er is ook veel kritiek op de wijze waarop de nabestaanden zijn behandeld. Middenin de nacht, acht uur na de dood van Idd, drong een speciale politie-eenheid met getrokken wapens de woning van zijn ouders binnen voor een huiszoeking. Er waren ook kleine kinderen thuis, onder wie een gehandicapt kind. De ouders werden geboeid en kregen niet te horen waarom hun woning werd doorzocht. Pas na de huiszoeking werd verteld dat hun zoon dood was.

Volledig scherm Bayle Gelle spreekt de menigte in Minneapolis toe. © AP

De politie gaf beelden van de huiszoeking vrij om te laten zien dat alles keurig was verlopen, maar critici denken daar anders over. Jaylani Hussein, directeur van de Raad voor Amerikaans-Islamitische Relaties in Minnesota, zegt: ,,De politie had het lef om nog een bewerkte video te delen van hoe ze een gezin terroriseren, hoe ze een gehandicapt kind terroriseren, hoe ze het gezin terroriseren en hen behandelden alsof ze aan een militaire operatie beginnen.’'

Hervorming

Na de dood van George Floyd klonk tot de roep om hervorming binnen het politiekorps van Minneapolis en een nieuw beleid voor gebruik van geweld. Deze week lanceerden Arradondo en burgemeester Jacob Frey een plan om justitie sneller te betrekken bij onderzoeken naar agenten die worden beschuldigd van wangedrag,

Frey noemt de dood van Idd ‘een tragische en moeilijke dag waarmee een tragisch en moeilijk jaar is afgesloten’.

Volledig scherm Een gewapende activist van de New Black Panther Party patrouilleert bij de demonstratie. © AFP

