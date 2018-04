Dood Belgische jongen Nick (15) groot raadsel: werd roofmoord in scène gezet?

Lucht­vaart­maat­schap­pij­en gewaarschuwd voor eventuele luchtaanval Syrië

5:44 Eurocontrol, de Europese luchtverkeersleiding, waarschuwt luchtvaartmaatschappijen voorzichtig te opereren in het oostelijke deel van de Middellandse Zee in verband met een mogelijke luchtaanval op Syrië in de komende 72 uur.