Donateur klaagt pro-Trumpgroep aan om uitblijven bewijs fraude

'Bijna perfecte misdaad': 25 jaar cel voor Fransman die zijn vrouw vermoordde en iedereen voorloog

23 november In Frankrijk is de dader in een veelbesproken moorzaak vandaag veroordeeld tot 25 jaar cel. Jonathann Daval vermoordde zijn vrouw Alexia op gruwelijke wijze. Haar deels verbrande lichaam werd in oktober 2017 teruggevonden in een bos op vijf kilometer van haar woning. Na drie maanden bleek de dader haar treurende echtgenoot te zijn en bleef Frankrijk in shock achter.