Donald Trump trapt af voor tweede termijn

‘Four more years, four more years’ (Nóg vier jaar). Het zal vanavond luid en enthousiast door het Amway Center in Orlando galmen. De zaal zal immers tot de nok gevuld zijn met aanhangers van Donald Trump.

Niet toevallig in de staat Florida start de Amerikaanse president daarmee officieel zijn herverkiezingscampagne voor 2020. Hij gaat voor een tweede termijn en dit is de formele aftrap. First Lady Melania Trump en vicepresident Mike Pence, en diens vrouw, staan aan zijn zijde.

Trump vertoeft graag en vaak in Florida. Hij golft er regelmatig in het weekend op zijn resort Mar-a-Lago. Het is belangrijk voor zijn herverkiezing dat Trump Florida wint. De vakantiestaat stemt namelijk grillig. De laatste zes verkiezingen werden drie keer gewonnen door een Democraat (een keer Bill Clinton en twee keer Barack Obama) en drie keer door een Republikein (twee keer George W. Bush en een keer Donald Trump zelf). Florida is als de andere ‘swing states’ Ohio, North Carolina, Pennsylvania, Michigan en Wisconsin. Daar moet hij winnen.

In 2016 werd Trump vooraf geen kans gegeven. Maar bijna alle peilingen zaten fout. Want Donald Trump zit nu in het Witte Huis en niet de gedoodverfde winnares Hillary Clinton. Recente peilingen lijken ook weer niet al te best voor Trump. In een interview met de zender ABC News en in diverse tweets die Trump eraan wijdde wijst hij ze van de hand als fake news. Tegelijk blijken de ‘nep-peilingen’ hem mateloos te irriteren. ,,Omdat het niet waar is, en ik van de waarheid houd. Ik ben een heel eerlijke kerel. Als die peilingen correct waren, dan zou ik zelfs niet klagen”, zo zei hij. Want geen enkele president heeft het in zijn eerste termijn beter gedaan dan Donald Trump, zo voegde hij eraan toe.

Economie

Trump en zijn entourage calculeren dat de Amerikaanse kiezers zijn economische successen uiteindelijk belangrijker vinden dan zijn ‘onorthodoxe stijl’ en de (bewezen) overdrijvingen en onwaarheden die hij de afgelopen jaren heeft verteld. Waarnemers voorspellen dat dit inderdaad weleens zo kan gaan. De verkiezingscampagne van Donald Trump zal ook niet heel anders uitpakken dan de vorige, denken ze. Trump gaat de nog steeds niet van de vorige klap bekomen Democraten aanpakken met spectaculaire claims over migratie- en handelspolitiek. Hij zal niet aarzelen op de man of de vrouw te spelen. De president doet dat al regelmatig als hij in zijn nachtelijke tweets de draak steekt met Joe Biden, de man die hem volgens menig peiling zou kunnen verslaan.

Volledig scherm Supporters van Trump stonden vanochtend al vroeg in de rij voor een goede plek in Het Amway Center. © AP

Hoe dan ook, het zal Trump zijn die de spelregels voor 2020 oplegt. Bij de Democraten zijn ze er nog lang niet uit hoe Trumps strategie te pareren, want de economische groei en de dalende werkloosheidscijfers vallen moeilijk te ontkennen.