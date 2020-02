Donald Trump jr. krijgt vergunning om grizzlybeer af te schieten in Alaska

Casa de Papel in Brussel: tweetal opgepakt met zakken vol munten

12:39 De Koninklijke Munt van België - waar de Belgische euromunten worden geslagen - is in de nacht van donderdag op vrijdag overvallen. Dat is door het Brusselse parket bevestigd. Twee van de overvallers konden in het gebouw al gepakt worden, een derde is nog op de vlucht. Bij de inbraak is alleen waardeloze buit meegenomen.