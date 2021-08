Dolblij meisje wil nooit meer terug naar Afghanistan: ‘Ik haat het daar’

Vader Sayed Mujeeb Sadat, zijn vrouw en vier kinderen waren in Afghanistan op familiebezoek. ,,We waren op bezoek bij mijn schoonouders”, klinkt het. Sayed Mujeeb en zijn gezin wonen al zeven jaar in België. Ze vertrokken op 29 juli naar Afghanistan om er een bezoek te brengen aan de ouders van zijn vrouw. ,,Ik wist dat als de taliban binnen zouden vallen in Kaboel, we niet meer konden terugkeren. Ik boekte de vliegtickets om, zodat we al op 18 augustus terug naar België zouden vliegen. We hadden nooit gedacht dat het zo snel zou gaan.”



Het gezin probeerde verschillende keren om de luchthaven in Kaboel te bereiken, maar tevergeefs: ,,Daar stonden meer dan veertigduizend mensen. Ze zouden ons door moeten laten, want we hebben een Belgisch paspoort, maar we kwamen niet binnen. Ze lieten mij verschillende keren hun wapens zien.”