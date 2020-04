Dodental schietpartij Canada verder omhoog: verbrande lichamen gevonden

De politie kreeg zaterdagavond laat een melding van een schietpartij in Portapique, in de Canadese provincie Nova Scotia. Er werd op zestien verschillende plekken geschoten en daarbij werden meerdere mensen geraakt. De schutter had volgens de Canadese politie gedeeltelijk een politie-uniform aan en reed in een auto die was vermomd als politiewagen. Een zoektocht van ruim twaalf uur eindigde met een achtervolging en de dood van de schutter, de 51-jarige tandarts Wortman, die zich ophield bij een tankstation in het plaatsje Enfield.



De meerderheid van de slachtoffers kende Wortman niet. ,,Maar het feit dat hij gekleed was in politiekleding en in een omgebouwde politieauto reed, betekent dat hij zijn acties goed had voorbereid’’, aldus Leather.