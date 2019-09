Dodental orkaan Dorian Bahama's stijgt naar 20

‘Trump sjoemelt met kaart om zijn gelijk te halen over koers van orkaan Dorian’

1:06 De Amerikaanse president Donald Trump ligt deze week in de clinch met Amerikaanse weerkundigen. Niet over de klimaatverandering, die volgens hem niet zo’n vaart loopt, wel over de koers van orkaan Dorian. Trump tweette immers het afgelopen weekeinde dat de storm ook de staat Alabama zal treffen. Meteorologen wezen hem er echter op dat die informatie niet klopt, maar dat was tegen dovemansoren gezegd. Trump doet er sindsdien alles aan om te bewijzen dat hij toch gelijk heeft.