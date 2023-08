Dodental na bosbranden Hawaï hoger dan 100, Biden bezoekt Maui zo snel mogelijk

In de historische kustplaats Lahaina, die door het vuur werd overvallen, verbrandden mensen in hun huizen. Ook kwamen inwoners om die in hun auto’s trachtten weg te vluchten. De autoriteiten vrezen nog veel meer slachtoffers te vinden in de as, omdat de reddingswerkers nog een groot gebied moeten doorzoeken en nog niet alle branden onder controle zijn. Het vuur heeft zoveel verwoest dat de zoekactie moeizaam verloopt.