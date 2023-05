Dodental Keniaans sektedrama stijgt tot boven de tweehonderd

Historisch droog Gardameer geen reden voor paniek: ‘Hooguit lastig met een bootje’

De waterstand in het Gardameer is de laagste in zeventig jaar. De aanhoudende droogte in Noord-Italië is een ramp voor de landbouw. Maar toeristen kunnen deze zomer rustig komen, melden Nederlandse ondernemers aan het meer. Al zijn er plekken ,,waar je niet zomaar je bootje in het water kunt rijden”.