Dodental door storm in Zuid-Europa stijgt naar negen

Duitse tram slaat op hol met bewustelo­ze bestuurder

13:00 In het Duitse Bonn is afgelopen nacht een tram ‘op hol geslagen’, nadat de bestuurder het bewustzijn had verloren. Plaatselijke media meldden dat passagiers zich eerst afvroegen waarom de tram niet meer stopte bij haltes. Toen realiseerden zij zich dat de bestuurder in zijn cabine bewusteloos was geraakt.