Dodenaantal Texas loopt op, net als felle kritiek: ‘Te veel Texanen zijn in de rouw’

,,Ik ben naar te veel van deze gebeurtenissen geweest’’, zegt de Texaanse gouverneur Greg Abbott, terwijl hij vertelt welke schietpartijen hij als politicus heeft meegemaakt. Hij somt op: de schietpartij op de middelbare school, die in een kerk, onlangs nog, minder dan een maand geleden, in een supermarkt. Tientallen doden. Hij is moe van het huilen, het doodgaan. ,,Te veel Texanen zijn dood, te veel zijn in de rouw’’, zo vat Abbott samen. ,,De status quo is onaanvaardbaar, we moeten actie ondernemen.” Zojuist werd op een persconferentie bekendgemaakt dat het dodental van de schietpartij zaterdag inmiddels is opgelopen tot zeven. Een man werd toen door agenten staande gehouden voor een verkeersovertreding, schoot op hen en richtte zijn wapen vervolgens op andere automobilisten en voorbijgangers. Bronnen vertellen persbureau AP dat het gaat om de 36-jarige Seth Ator. Hij schoot op ogenschijnlijk willekeurige mensen terwijl hij door de West-Texaanse steden Odessa en Midland reed. De jongste dode is 15 jaar oud, de oudste is 57, aldus politiechef Michael Gerke tijdens de toelichting op de gebeurtenissen van dit weekend.

Harde woorden

De onvrede van de Republikeinse gouverneur Abbott klinkt in meer commentaren door, tijdens de persconferentie. ,,We komen steeds in actie ná de schietpartijen’’, klinkt het. De voorlaatste in El Paso was begin augustus, toen richtte een dader in een supermarkt zijn wapen daar op vooral Mexicanen. Een lokale sheriff sprak zich toen al keihard uit tegen vuurwapengeweld en riep de politiek op stappen te nemen. Nu wordt benadrukt dat die gesprekken lopen. ,,We gaan met de makers van wetten kijken wat de beste oplossingen zijn in Texas om dit tegen te gaan.‘’



Het jongste slachtoffer dat dit weekend gewond raakte was slechts 17 maanden oud. Over het kind werd meer bekend gemaakt. Ze heet Anderson Davis en werd in het gezicht geschoten. Haar voortanden sneuvelden, ze heeft een gat in haar lip. Maar volgens haar moeder is het kind nog altijd een levenslustige peuter die ‘rondrent en speelt’, ook al is ze neergeschoten. Over de identiteit van de schutter werd echter niet gesproken. Volgens autoriteiten zijn op dit moment geen aanwijzingen voor een terroristisch motief, waarom hij wél handelde is echter nog in nevelen gehuld. In El Paso was wél snel een motief duidelijk: de schutter daar publiceerde voor zijn daad een fascistisch manifest. Het is niet bekend waar de dader van dit weekend zijn vuurwapen vandaan had. Wel schijnt de man eerder in beeld te zijn geweest bij de politie. Waarvoor is op dit moment niet duidelijk.