Doden in Mexico door Grace, volgende orkaan raast af op VS en raakt mogelijk New York

De oostkust van de VS zet zich schrap voor orkaan Henri. Die raast momenteel met windsnelheden van zo’n 120 kilometer per uur richting het noordoosten van de VS. Grace, de voorganger van Henri zaait ondertussen dood en verderf in Mexico. Zeker zeven mensen kwamen daar om het leven.

Met zijn huidige koers komt Henri morgen aan land bij Long Island, New York of het zuiden van de regio New England, die nog iets verder naar het noorden ligt, zegt het National Hurricane Center (NHC). Die organisatie liet eerder vandaag weten dat Henri van een tropische storm was veranderd in een orkaan. In New England zou vooral de staat Connecticut flinke hinder kunnen ondervinden. Ruim 42 miljoen Amerikanen moeten rekening houden met problemen.

,,Dit is een levensgevaarlijke situatie. Mensen die zich in deze gebieden bevinden moeten alle nodige maatregelen nemen om hun leven en bezit te beschermen tegen het stijgende water en andere mogelijk gevaarlijke omstandigheden’’, waarschuwde de NHC. Inwoners en toeristen op Fire Island, een reeks dorpjes langs het strand aan de zuidkust van Long Island, is gevraagd te vertrekken. De laatste boot vertrekt vanavond lokale tijd.



Schade door ‘superstorm’ Sandy

Het zou voor New York de eerste keer sinds 2012 zijn dat de staat direct geraakt wordt door een orkaan. Toen richtte ‘superstorm’ Sandy veel schade aan. Die trok destijds over Cuba, Jamaica en het noordoosten van de VS met meer dan tweehonderd doden en een schade van minstens 54 miljard euro als gevolg. De meeste herstelwerkzaamheden zijn inmiddels achter de rug, maar de projecten die toekomstige stormschade zouden moeten voorkomen, zijn nog niet allemaal klaar. Bill de Blasio, de burgemeester van New York, roept zijn inwoners op binnen te blijven of uitsluitend openbaar vervoer te gebruiken.

Voor de regio New England zou het de eerste keer in dertig jaar zijn dat het gebied wordt getroffen door een orkaan met de naam Bob.

Duizenden kilometers zuidelijker zaaide de voorganger van Henri, Grace, dood en verderf. Grace trok over de Mexicaanse deelstaat Veracruz met windsnelheden van rond de 150 kilometer per uur en met uitschieters tot 200 kilometer per uur. Volgens de autoriteiten kwamen zeker zeven mensen, onder wie een aantal minderjarigen, om het leven. Vrijdag raasde de wervelstorm over het Mexicaanse schiereiland Yucatan om vervolgens verder naar het westen te gaan. De storm veroorzaakt hevige regens en veel wateroverlast. Eerder bracht Grace noodweer in het door een aardbeving getroffen Haïti en in Jamaica.

