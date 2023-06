Doden en gewonden in Vladimir Vysotsky-straat door uit de lucht geschoten kamikazedrone

Topgang­ster bekend van spectacu­lai­re overval op goudtrans­port opnieuw ontsnapt uit gevangenis

De Brusselse gangster Ibrahim Akhlal (27) is opnieuw ontsnapt uit de gevangenis. Hij slaagde er deze keer in de gevangenis van Conakry in Guinée te ontvluchten door te doen alsof hij ziek was. Ibrahim Akhlal moet in België nog 21 jaar celstraf uitzitten. De Belg ontsnapte in 2020 ook uit de gevangenis van Sint-Gillis. Hij is bekend van een spectaculaire overval op een goudtransport.