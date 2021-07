Doden en gewonden bij crash militair vliegtuig op Filipijnen

VIDEO Turkije officieel weg uit vrouwen­rech­ten­ver­drag, duizenden demonstran­ten de straat op

1 juli Duizenden demonstranten zijn vanavond de straat opgegaan in onder meer Istanboel, Izmir en Ankara om te protesteren tegen de terugtrekking van Turkije uit een verdrag voor vrouwenrechten. Er is veel politie op de been.