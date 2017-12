Doden door luchtaanval op Syrisch dorp

Amerikaanse politie deelt gruwelijke details over honden die vrouw vermoordden

9:03 Het was een gruwelijk tafereel toen agenten vorige week donderdag in een bos in Virginia het zwaar verminkte lichaam van de 22-jarige Bethany Stephens aantroffen. De jonge vrouw werd volgens de politie het slachtoffer van haar eigen honden. Omdat velen maar niet kunnen geloven dat Bethany werd vermoord door haar eigen dieren en er paniek heerst rond een loslopende moordenaar, is de lokale hoofdsheriff nu overgegaan tot het delen van lugubere details uit het dossier.