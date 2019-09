Doden door extreem noodweer aan zuidoostkust Spanje

Brandweer en politie hebben op verscheidene plekken mensen gered uit benarde posities. Zij zaten vaak in te water geraakte auto's. In Onteniente moesten dertig mensen uit een ondergelopen deel van de stad worden geëvacueerd. Plaatselijk media beweren dat er ‘nog nooit zo veel regenwater naar beneden is gekomen sinds neerslag wordt geregistreerd, nu al honderd jaar’.

In de hele regio is naar schatting 180 liter regenwater per vierkante meter neergekomen. Dat is een gemiddelde, want in de plaats Beniarrés, boven Alicante, is volgens de autoriteiten al meer dan 250 liter per vierkante meter gevallen.