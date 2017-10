Doden door branden in Portugal en Spanje

Twee slachtoffers in de Spaanse provincie Pontevedra reden in een busje dat bij de plaats Nigrán door de vlammen werd omsloten, meldt de krant El Pais. Het derde slachtoffer is een bejaarde man, die omkwam toen hij zijn dieren probeerde te redden. De stad Vigo, de grootste stad van de autonome regio Galicië, is omringd door vlammen. Verscheidene scholen blijven gesloten vanwege het vuur. De autoriteiten vermoeden dat de branden zijn aangestoken.

In Portugal kwamen drie mensen om in de vlammen. Zeker 25 mensen raakten gewond, voornamelijk brandweerlieden. In juni eisten hevige bosbranden in Portugal ook al tientallen levens.