Dodelijkste sneeuwstorm in decennia in Buffalo: ‘Hoi, je kent me niet, maar ik heb je broer gevonden’

Het Amerikaanse Buffalo kreunt en steunt onder de dodelijkste sneeuwstorm sinds decennia. De afgelopen dagen werden er mensen levend begraven onder grote sneeuwhopen op straat. Ze bevroren tijdens het sneeuwruimen of toen ze vastzaten in hun auto's. Soms hebben mensen geluk, zoals de verstandelijk beperkte Joey die halfbevroren werd gevonden door Sha’Kyra Aughtry.

Het verhaal van de reddende engel wordt op Facebook gedeeld door het North Park Theater, waarvoor Joey werkt, en het lokale blog Sweet Buffalo.

De verstandelijk beperkte Joey White (64) ging vrijdag toch de straat op, ondanks alle waarschuwingen van weerstations en lokale autoriteiten. De Verenigde Staten zucht al dagen onder enorm sneeuwgeweld - vooralsnog kwamen zo'n zestig mensen om het leven - en vooral Erie County, een gebied in de staat New York rond de stad Buffalo, is zwaar getroffen. Wie zich buiten op straat waagt, speelt met zijn leven. Maar Joey moest naar zijn werk, zo vond hij. ‘Hij begreep de ware ernst van de storm niet’, schrijft iemand namens het theater op Facebook.

De 64-jarige Amerikaan bleef een nacht in het theater en probeerde afgelopen vrijdag terug naar huis te keren. Buiten raakte hij gedesoriënteerd. Hij bevroor en huilde om hulp. Sha’Kyra Aughtry hoorde Joey vlak bij de deur van haar huis en vroeg haar vriend te gaan kijken. Joey werd naar binnen getild.

Kleding vastgevroren

De man bleek er slecht aan toe te zijn. Zijn sokken zaten vastgevroren aan zijn voeten, zijn broek aan zijn benen, de hengsels van een plastic tas aan zijn handen. Ze werden losgeknipt van Joeys en Sha’Kyra, een moeder van drie, verzorgde de man. Ze waste zijn kleren, verbond zijn wonden, gaf hem warme dekens en te eten.

Toch leed Joey aan zijn verwondingen. Hij had hevige pijn, zijn handen zwollen op en er waren blaren ontstaan door de bevriezing. Sha’Kyra belde een nabijgelegen ziekenhuis, maar kwam op een wachtlijst te staan. De weersomstandigheden waren te bar, zelfs hulpverleners kwamen vast te zitten in de sneeuw en moesten gered worden.

Tekst gaat door onder de video

Oproep

Sha’Kyra raakte in paniek, bang dat ze was dat hulp te laat zou komen en Joeys handen zouden moeten worden geamputeerd. Ze deed een dringende oproep om hulp via een video op Facebook. ,,Zo zien zijn handen eruit’’, zegt ze hierin. ,,We hebben hulp nodig. Hij gaat zijn vingers verliezen. Ik weet niet wat ik moet doen. Jullie moeten allemaal deze video delen. Ik heb alles gedaan wat ik kon. Ik wil niet op een lijst. Deze man gaat hier niet sterven. Jullie moeten helpen.’’

Haar smeekbede werd gehoord. Een aantal mensen wist met een pick-up haar huis te bereiken, ploegde door de kniehoge sneeuw om Joey in een deken in de auto te tillen. Ze reden hem naar het ECMC ziekenhuis in Buffalo. Sha’Kyra reed mee, zodat Joey zich op zijn gemak zou voelen. ,,Niemand zal je pijn doen, schat.’’ Het was inmiddels kerstavond.

In het ziekenhuis werd de zorg voor Joey overgenomen. Hij werd opgenomen met vierdegraads bevriezing, maar maakt het inmiddels goed. Sha’Kyra belde Joey's zus: ,,Hoi, je kent me niet, maar ik heb je broer.’ De zus van Joey liet het blog Sweet Buffalo weten dat Sha’Kyra het leven van haar broer heeft gered. ‘Wat zij en haar vriend deden was een daad van pure liefde'.

Lees door onder de Facebookpost

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Inzameling en kaartjes

Chris Dearing, marketingdirecteur bij het theater waar Joey werkzaam is, startte twee inzamelingsacties via Gofundme, een voor de ongelukkige Joey en een voor zijn reddende engel Sha’Kyra.

Ook roepen hij, en het blog Sweet Buffalo, mensen op om Joey een kaartje te sturen. ‘Zijn zus en de verpleegsters van ECMC willen Joey zien lachen! Laten we hem overspoelen met liefde en kaartjes! Hij houdt van Bruze Lee, de Bills (footballteam de Buffalo Bills, red.) en de Sabres (ijshockeyteam de Buffalo Sabres, red.).’

In Buffalo en de omliggende regio zijn tot nu toe zo'n dertig mensen overleden aan de gevolgen van de sneeuwstorm. In de hele VS zijn tot nu toe zo'n 60 doden geteld door de hevige storm. Tienduizenden woningen kwamen zonder stroom te zitten. De lokale autoriteiten van Buffalo hebben vanavond (Nederlandse tijd) bepaald dat het verboden is om nog de weg op te gaan. De politie en het leger zien erop toe dat het verbod wordt nageleefd. ,,Te veel mensen gingen toch de weg op. Het is te gevaarlijk’’, zei lokale bestuurder Mark Poloncarz tijdens een persconferentie.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.