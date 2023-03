Dodelijke brand in Mexicaanse migrantenopvang: ‘Bewakers zagen rook, maar liepen weg’

Met videoBij de grote brand in een detentiecentrum van de Mexicaanse immigratiedienst in Ciudad Juárez zouden bewakers het vuur wel hebben gezien, maar de migranten niet hebben bevrijd uit hun cel. Dat is te zien op een video. Er kwamen maandag zeker 38 mensen om het leven, tientallen anderen raakten gewond.

Op een video gedeeld op sociale media, blijkbaar van een beveiligingscamera binnen het complex, is te zien hoe een cel zich vult met rook, terwijl mannen wanhopig schoppen tegen de tralies van een gesloten deur. In de dertig seconden durende video lopen drie mensen in ogenschijnlijk officiële uniformen voorbij, maar doen geen poging om de deur te openen. Tegen het einde van de video is de rook zo dik dat de cel niet meer te zien is.

De Mexicaanse minister van Binnenlandse Zaken bevestigt in een interview op lokale media dat de video echt is en dat de autoriteiten al kort na het incident in handen hebben gekregen, maar gaat verder niet in op de inhoud. Alejandra Corona, een vertegenwoordiger van de Jesuit Refugee Service (JRS) die de faciliteit eens per week bezoekt om de omstandigheden te controleren, zegt dat de video de mannencel toont. De deur waar de mannen tegen trapten was de enige uitgang, zei ze. Het Mexicaanse Nationaal Migratie Instituut (INM), dat het centrum beheert, heeft nog niet gereageerd.

Volledig scherm Mensen herdenken de omgekomen migranten. © AFP

Matrassen in de fik gestoken

De Mexicaanse president Andres Manuel Lopez Obrador zegt dat volgens de autoriteiten de brand uitbrak rond 21.30 uur plaatselijke tijd, toen enkele migranten matrassen in brand staken uit protest nadat ze ontdekten dat ze gedeporteerd zouden worden. Hij gaf geen details over hoe zoveel mensen bij het incident zijn omgekomen. ,,Ze hadden niet gedacht dat dit deze verschrikkelijke tragedie zou veroorzaken,” vertelde Lopez Obrador op een persconferentie dinsdagavond. De meeste migranten kwamen uit Centraal Amerika en Venezuela. Er zouden 68 mensen in het centrum hebben gezeten op het moment van de brand.

Het is een van de dodelijkste branden in jaren voor Mexico, dat samen met de VS worstelt met een toenemend aantal migranten dat richting het noorden reist. De opvang ligt in Ciudad Juárez, de grootste plaats van de Mexicaanse deelstaat Chihuahua. De stad grenst aan de Amerikaanse stad El Paso in de staat Texas. Veel migranten stranden in grensplaatsen in hun poging de VS te bereiken. Zij moeten onder nieuwe regels asiel aanvragen voordat ze de grens oversteken. Als ze dat niet doen en alsnog de grens oversteken, komen ze niet meer in aanmerking voor een asielstatus.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: