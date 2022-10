Dodelijk busdrama met Nederlanders in Ecuador: toestand zwaargewonde vrouw (58) kritiek

De toestand van de Nederlandse toerist die zwaargewond raakte bij het busongeluk in het zuidoosten van Ecuador, zondagmiddag, is kritiek. Het slachtoffer is dinsdag met een traumahelikopter overgebracht naar een ziekenhuis in de hoofdstad Quito, aldus een woordvoerder van alarmcentrale Eurocross.

Over het geslacht en de leeftijd van de zwaargewonde werd niks meegedeeld. De medisch directeur van het regionale ziekenhuis in Tena, waar de slachtoffers na het ongeluk naartoe werden gebracht, verklaarde tegenover Ecuadoraanse media echter dat het gaat om een 58-jarige vrouw. Ze liep volgens dr. Fabio Chango een reeks verwondingen op en haar linkerarm moest gedeeltelijk worden geamputeerd. De Nederlandse belandde na de operatie op de intensive care tot haar situatie was gestabiliseerd en ze overgevlogen kon worden naar een ziekenhuis in Quito.

Een team van Eurocross, de alarmcentrale die de praktische hulpverlening coördineert, landt naar verwachting vanavond Nederlandse tijd in de hoofdstad van het Zuid-Amerikaanse land. Twee verpleegkundigen en een hulpverlener die Spaans spreekt gaan de groep Nederlandse toeristen ondersteunen.

Wanneer de gewonden terugvliegen naar Nederland is nog niet bekend. Dat is afhankelijk van de verwondingen, aldus de woordvoerder. ,,De één zal mogelijk langer moeten blijven dan de ander.” Ook is nog niet bekend wanneer de lichamen van de twee omgekomen slachtoffers gerepatrieerd kunnen worden. ,,Dat is een complex en helaas vaak tijdrovender proces in het buitenland.”

Twee doden

In de verongelukte bus zaten 21 Nederlanders. Ze waren bezig aan een rondreis georganiseerd door reisorganisatie Djoser uit Leiden. Hun bus botste zondag omstreeks 14.30 uur door nog onbekende oorzaak op een andere bus op de weg tussen Tena en Baeza, in de provincie Napo. Een 74-jarige vrouw uit Haarlem bezweek ter plekke aan haar verwondingen. Dertien andere gewonden - negen vrouwen en vier mannen - werden naar het regionale ziekenhuis gebracht. Van twee van hen was de situatie kritiek. De ene, een 73-jarige man uit Hilversum, kon worden gestabiliseerd maar hij overleed desondanks omstreeks 03.00 uur in de nacht van zondag op maandag.

Zes andere Nederlanders die gewond raakten, werden ter observatie opgenomen maar mochten het ziekenhuis maandag verlaten. Zij werden daarna overgebracht naar het ziekenhuis in Quito. Een van de twee buschauffeurs raakte eveneens gewond en werd ook in het ziekenhuis opgenomen. De andere ging er na het ongeluk vandoor.

Heftig

Djoser-directeur Herman van der Velde spreekt van een ‘heftig ongeluk’. ,,Dit is iets wat je nooit wilt meemaken”, zei hij eerder vandaag tegen deze site. ,,We proberen iedereen nu zo goed mogelijk op te vangen.” Het is nog niet bekend of nabestaanden naar Ecuador willen vliegen.

Volgens de Leidse organisatie zijn vier medewerkers van een lokale reisagent in Quito meteen naar de plek des onheils gegaan. ,,Twee van hen zijn weer met de slachtoffers meegereisd naar de hoofdstad.” Daar worden zij in een groter ziekenhuis verzorgd dan dat in Tena. ,,Onze prioriteit is momenteel om de nabestaanden en passagiers ter plaatse goed te begeleiden”, aldus de directeur.