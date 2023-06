Dode en meerdere gewonden bij achtbaanongeluk in Stockholm: ‘Opeens vielen mensen uit de bakjes’

Een agent die betrokken was bij de reddingsoperatie zei tegen de krant Aftonbladet dat er meerdere bezoekers uit de attractie zijn gevallen. Hoe dat precies kon gebeuren, is nog onduidelijk. Mogelijk ontspoorden de karretjes waar de mensen in zaten. Volgens een reporter van de Zweedse omroep SVT, die toevallig ter plaatse was, is een wagen van grote hoogte naar beneden gevallen. Het pretpark wordt ontruimd.